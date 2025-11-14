Campania: De Poli (Udc), 'da troppo prigionieri clientelismo, con centrodestra riscossa'

Roma, 14 nov. (Adnkronos) - "La libertà della Campania è stata per troppo tempo prigioniera del clientelismo, delle promesse e degli sprechi. Oggi questa regione può rialzarsi, lo può fare" grazie "al centrodestra e il nostro candidato presidente Edmondo Ci...

Roma, 14 nov. (Adnkronos) – "La libertà della Campania è stata per troppo tempo prigioniera del clientelismo, delle promesse e degli sprechi. Oggi questa regione può rialzarsi, lo può fare" grazie "al centrodestra e il nostro candidato presidente Edmondo Cirielli. E' una Campania della riscossa, che guarda al futuro e non si arrende. L'Udc farà la sua parte, lo farà per i più fragili, per la famiglia, sulla sanità e la salute".

Così Antonio De Poli, segretario nazionale dell'Udc, durante il comizio unitario del centrodestra a Napoli per le regionali in Campania.

"Oggi De Luca – prosegue – questa regione ce l'ha portata alla carità. Senza lavoro non c'è dignità, le politiche sul lavoro" sono fondamentali. Come "ha fatto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni che ha portato milioni di posti di lavoro in Italia, ci ha fatto rendere partecipi a livello internazionale, oggi siamo in prima fila".

"Poche settimane fa il centrosinistra gufava dicendo che non c'era alcuna possibilità" di vittoria, "oggi invece hanno paura di noi. Con il centrodestra e Cirielli cambieremo il futuro di questa regione", conclude.