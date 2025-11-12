Campania: FdI, informativa urgente Crosetto su ormeggio gozzo Fico a Nisida

Roma, 12 nov (Adnkronos) – Salvatore Caiata, deputato di FdI, ha chiesto in aula alla Camera un informativa urgente del ministro della Difesa Guido Crosetto sull'ormeggio dell'imbarcazione dell'ex presidente della Camera Roberto Fico al porto militare di Nisida.

"Fa sorridere un atteggiamento così inopportuno da parte di chi ha sempre fatto il moralizzatore e oggi è chiamato a rispondere di un privilegio per la sua barca per andare a pesca di toni, tipico della doppia morale grillina che predica bene e razzola mare -ha detto Caiata-.

Tutto questo non è molto Fico, questo malcostume della peggior politica".

Alla richiesta di FdI si sono associati anche Luca Toccalini (Lega) e Annarita Patriarca (FI).