Campania: Iannone (FdI), 'Fico guida accozzaglia, lo ammettono anche nel c.sinistra'

Roma, 20 ott. (Adnkronos) – "Le parole di Felice Iossa non lasciano spazio a dubbi: anche esponenti del centrosinistra campano ammettono che la coalizione di Fico è una vera accozzaglia, guidata solo dall’opportunismo e senza alcuna coerenza politica. Parlare di ‘maionese impazzita’, di un Psi ridotto a taxi elettorale e di candidati che hanno insultato Craxi, è la fotografia perfetta del caos in cui versa il cosiddetto campo largo".

Così in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone, commissario regionale del partito in Campania.

"Fratelli d’Italia e il centrodestra sono uniti e compatti al fianco di Edmondo Cirielli, unica e coerente alternativa a tutto questo. La Campania ha bisogno di un cambiamento vero, non di alleanze improvvisate costruite solo per spartirsi potere e poltrone", conclude.