Campania: Salvini, 'partita apertissima, si può vincere'**

Napoli, 14 nov. (Adnkronos) – "Non si può parlare di sondaggi, ne ho sbirciato qualcuno, l'unica cosa che posso dire è che in Campania la partita è apertissima: si può vincere, si può vincere. Sono i dieci i giorni in cui ciascuno di voi si mette in gioco per i prossimi dieci anni, per voi e per i vostri figli".

Lo ha affermato il vicepresidente del Consiglio e segretario della Lega, matteo Salvini, in occasione del comizio a Napoli a sostegno del candidato presidente alla Regione del centrodestra, Edmondo Cirielli.