Campania: Salvini, 'più posti al porto di Napoli anche per Fico, ma no a barca di cittadinanza'**

Napoli, 14 nov. (Adnkronos) – "Stamattina ero al porto di Napoli, 400 milioni solo tra i porti di Napoli e Salerno, due milioni di turisti da crociera l'anno scorso, dieci milioni di passaggi al porto di Napoli negli ultimi dodici mesi, con i lavori che stiamo facendo altri milioni di arrivi e più posti barca, anche per Fico e il suo gozzo.

Sarà un porto inclusivo e sostenibile, però se Fico vuole tenersi la barca, come tutti gli altri paga quello che pagano tutti gli altri, non c'è la barca di cittadinanza, non è un diritto acquisito". Lo ha affermato il vicepresidente del Consiglio e segretario della Lega, Matteo Salvini, in occasione del comizio a Napoli a sostegno del candidato presidente alla Regione del centrodestra, Edmondo Cirielli.