Campi Flegrei: Musumeci, 'prevenzione andava fatta 30 o 40anni fa, sottovalutati i rischi'**

Palermo, 14 mar. (Adnkronos) – "La prevenzione, sia strutturale che non strutturale, andava fatta venti, 30, 40 anni fa. Non mi stancherò mai di dirlo. La mia non è polemica ma è l'amara verità. Stiamo pagando le conseguenze di un atteggiamento da parte di tutti, non faccio distinzioni. Che hanno sottovalutato i rischi di quel'area densamente abitata". E' al denuncia del ministro per la protezione civile Nello Musumeci a Sky Tg24, parlano del terremoto a Campi Flegrei.