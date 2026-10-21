Il titolare dell'azienda agricola è morto dopo essere rimasto schiacciato dal trattore guidato dal figlio. Gli investigatori stanno ricostruendo la dinamica.

Un incidente mortale sul lavoro si è verificato nel pomeriggio di martedì 20 ottobre in un’azienda agricola di via Olmo, a Campodarsego, in provincia di Padova. Alessandro Fasolo, 69 anni, è morto dopo essere stato travolto e schiacciato dal trattore guidato dal figlio 35enne, impegnato in una manovra in retromarcia.

Campodarsego, incidente mortale in un’azienda agricola: Alessandro Fasolo schiacciato dal trattore

Come riportato dal Corriere Adriatico, Alessandro Fasolo, titolare dell’attività, si trovava nell’area di lavoro quando è stato travolto dal mezzo agricolo guidato dal figlio Andrea, di 35 anni. Stando alle prime ricostruzioni, il trattore stava procedendo in retromarcia quando, per circostanze ancora da chiarire, ha investito il 69enne, schiacciandolo.

L’allarme è scattato immediatamente, ma l’intervento dei sanitari del Suem 118, giunti sul posto anche con l’elisoccorso, si è rivelato inutile: i medici hanno potuto soltanto constatare il decesso dell’uomo.

Il figlio sotto choc dopo la morte del padre: trattore sequestrato per gli accertamenti

La tragedia ha lasciato profondamente scosso Andrea Fasolo, che lavorava spesso insieme al padre nei campi.

Il 35enne, secondo quanto riportato dalle cronache locali, avrebbe riferito di non essersi accorto della presenza del genitore durante la manovra. «È successa una cosa allucinante, assurda», avrebbe ripetuto dopo l’incidente, come riportato da Il Mattino di Padova. Nel ricordare il padre, ha raccontato anche quanto fosse instancabile: «Mio papà era un gran lavoratore. Non si fermava mai e io lo rimproveravo».

Sul luogo dell’infortunio sono intervenuti i Carabinieri e i tecnici dello Spisal, il servizio che si occupa della prevenzione e della sicurezza negli ambienti di lavoro. Il trattore è stato posto sotto sequestro per consentire le verifiche tecniche e chiarire le circostanze della morte. Gli accertamenti dovranno stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità.