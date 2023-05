Canada: 30.000 persone evacuate a causa degli incendi boschivi

Ottawa, 8 mag. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Quasi 30.000 persone hanno dovuto essere evacuate nella provincia canadese dell'Alberta a causa degli incendi boschivi che dalla scorsa settimana hanno devastato la regione nell'ovest del Paese nordamericano, con una popolazione per lo più sparsa nelle comunità rurali.

L'incendio – che al momento conta 109 focolai, di cui 28 non controllati – ha costretto la provincia a dichiarare lo stato di emergenza, anche se le autorità hanno confermato che il cambio delle condizioni meteorologiche dell'ultimo giorno sta aiutando i vigili del fuoco nell'opera di spegnimento.

Le piogge leggere e l'abbassamento delle temperature in alcune parti della provincia hanno consentito ai vigili del fuoco "di avere l'opportunità di lavorare in aree alle quali non erano stati in grado di avvicinarsi a causa degli incendi", ha spiegato il capo dell'unità informativa di Alberta Wildfire, Christie Tucker, in dichiarazioni alla CBC. I funzionari del governo canadese considerano il 2023 come uno degli anni peggiori per gli incendi boschivi: da gennaio 363 incendi hanno bruciato almeno 25.000 ettari di terreno.