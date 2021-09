Cannabis: Bonino, 'giorno straordinario, contro sovranismi unica strada è libertà'

Roma, 18 set. (Adnkronos) – "Questo è un giorno straordinario, non solo per i promotori ma anche per i cittadini. L'incredibile partecipazione dei giovani alla mobilitazione straordinaria sul #ReferendumCannabis dimostra che quando gli si dà voce sono pronti ad attivarsi. La strada delle libertà è l'unica contro i sovranismi”.’ Lo ha detto la senatrice Emma Bonino intervenendo al tavolo di Più Europa al Pantheon per sostenere il referendum sulla cannabis.

“Abbiamo raggiunto le 500 mila firme. Ci siamo ma non basta. Continuate a firmare per via telematica per il referendum sulla cannabis, perché è anche una spinta politica a un parlamento che dorme da tanti anni”, ha concluso la leader di Più Europa.