Canoa: velocità, azzurri a Poznan per la seconda tappa di Coppa del mondo

Poznan, 25 mag. – (Adnkronos) – La nazionale italiana di canoa velocità è sbarcata a Poznan, in Polonia, per la seconda tappa di Coppa del mondo. Da venerdì 26 a domenica 28 gli azzurri affronteranno un altro importante test internazionale propedeutico agli appuntamenti cruciali della stagione: il Campionato Europeo di Cracovia (POL) dal 21 al 24 giugno, inserito all’interno dell’evento multi-sportivo dei Giochi Europei indetti dall’EOC, ed il Campionato del Mondo che quest’anno si terrà ad Duisburg (GER) dal 23 al 27 agosto e varrà come prova di qualificazione olimpica per i Giochi di Parigi 2024.

Il direttore tecnico Oreste Perri ha convocato 18 atleti che si misureranno sulle acque del lago Malta. Confermato il blocco della canoa canadese griffato Fiamme Oro e capeggiato da Carlo Tacchini che ha conquistato nella prima prova di coppa a Szeged un bronzo nel C2 500 con Gabriele Casadei e un altro terzo posto sui 5000 metri. Completano il team Daniele Santini, Nicolae Craciun, Dawid Szela e Mattia Alfonsi, bronzo in Ungheria nel C1 200. La formazione dei kayak è composta da Alessandro Gnecchi (Carabinieri), Giacomo Cinti (CC Comacchio), Manfredi Rizza (Aeronautica Militare), Tommaso Freschi (CC Aniene) e gli atleti delle Fiamma Gialle Nicola Ripamonti, Luca Boscolo Meneguolo, Samuele Burgo e Andrea Schera. La rappresentanza femminile sarà composta da Agata Fantini (Marina Militare), Susanna Cicali e Francesco Genzo (Fiamme Azzurre).

Il programma di gare si apre venerdì 26 alle ore 9 con tutte le batterie delle diverse specialità e distanze (200, 500, 1000 metri). Sabato si parte alle 8.30 con le semifinali e le finali sui 200 e 1000 metri che assegneranno le medaglie, domenica invece dalle ore 10 tutte le altre finali sui 500 e 5000 metri.