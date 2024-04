Nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 17 aprile, due auto si sono scontrate sulla Strada Provinciale 231 in provincia di Barletta-Andria-Trani.

Frontale a Canosa di Puglia

Lo scontro mortale si è verificato a Canosa di Puglia. Dalle prime ricostruzioni è emerso che le due vetture stavano viaggiando in direzioni opposte, quando si sono schiantate all’altezza di una curva. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, ma per Mauro Vinetti, 46enne originario di Minervino Murge, non c’è stato nulla da fare. L’uomo al voltante della seconda macchina coinvolta ha riportato diverse lesioni, ma non si trova in pericolo di vita.

Indagano gli inquirenti

Hanno raggiunto il luogo del sinistro anche i Carabinieri e gli uomini della Polizia Locale, che dovranno ora eseguire i rilievi e cercare di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e determinare eventuali responsabilità. Lo scontro ha creato inoltre non pochi disagi in un tratto di strada particolarmente congestionato.

Incidente sulla SS100 Taranto-Bari

Sempre ieri si è consumata un’altra tragedia sulle strade pugliesi. Nel pomeriggio un’auto e un camion si sono scontrati sulla Strada Statale 100, all’altezza dello svincolo per San Basilio. Nell’impatto sono morti una donna e il figlio di 12 anni. Alla guida della macchina c’era il padre, che è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Il conducente del tir, invece, è stato ricoverato all’ospedale di Castellaneta.