Caporalato: Meloni, 'anticipiamo assunzioni Inps e Inail, pene più severe e più controlli'

Roma, 26 giu. (Adnkronos) – "Abbiamo aumentato il numero di ispettori del lavoro e carabinieri del nucleo tutela del lavoro, abbiamo sbloccato i ruoli degli ispettori Inps e Inail che erano stati bloccati dai precedenti governi e approfitto per annunciare che intendiamo anticipare le assunzioni previste per Inps e Inail e destinate proprio all'incremento dell'azione ispettiva". Lo ha affermato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un passaggio sul caporalato nelle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio Ue.

"Intendiamo anche introdurre, anticipandolo, il sistema informativo contro il caporalato – va avanti la premier -, che ci consente di mettere in relazione tutte le banche dati, per intensificare il monitoraggio e la lotta al fenomeno. Dunque, pene più severe per i criminali, e controlli molto più stringenti. Ma intendiamo anche valorizzare la rete agricola di qualità con il concorso, e una maggiore responsabilizzazione, delle rappresentanze sindacali e datoriali. In una nazione che funziona economicamente e socialmente, ognuno deve fare la propria parte. Noi legislatori, cosi' come chi rappresenta la spina dorsale della filiera produttiva italiana".