Carabinieri NAS: sequestro di decine di canili e gattili

Sono stati ispezionati complessivamente 876 tra canili e gattili dei quali 244 sono risultati irregolari e 26 di questi sequestrati: strutture sovraffollate, carenze igieniche e animali maltrattati. Comminate sanzioni a 29 persone per violazioni penali e a 230 per illeciti amministrativi, per complessivi 180 mila euro.