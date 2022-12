Carburanti, prezzi benzina e diesel in calo oggi in Italia

– (Adnkronos) – Prezzi di benzina e diesel in calo oggi in Italia sulla rete carburanti. Lo segnala Quotidiano Energia spiegando che non si registrano nuovi movimenti sui prezzi raccomandati dei due prodotti, ma il monitoraggio dei prezzi praticati alla pompa mostra medie in discesa a valle dei precedenti ribassi. Quotazioni internazionali ferme per festività.

L’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati dell’Osservaprezzi del Mimit vede un prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self è 1,630 euro/litro (1,644 il valore di venerdì), con i diversi marchi compresi tra 1,619 e 1,639 euro/litro (no logo 1,634).

Il prezzo medio praticato del diesel self va a 1,695 euro/litro (contro 1,710), con le compagnie tra 1,684 e 1,703 euro/litro (no logo 1,7). I prezzi praticati del Gpl si posizionano tra 0,769 e 0,785 euro/litro (no logo 0,755). Infine, il prezzo medio del metano auto si colloca tra 2,264 e 2,490 (no logo 2,339).