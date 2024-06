2 Giugno: Vannacci, 'la sovranità è nazionale e non si cede'

Roma, 3 giu. (Adnkronos) – "La sovranità è nazionale e non si cede. E' un principio esistenziale e imprescindibile di ogni nazione". Così il generale Roberto Vannacci, candidato indipendente nelle liste della Lega alle elezioni europee, interviene su Affaritaliani.it nella polemica innescata dalla parole del senatore leghista Claudio Borghi. "Uno Stato si fonda su tre principi: territorio, popolo e sovranità. Se togliamo uno di questi tre elementi azzeriamo il concetto stesso di Stato". "Non commento le parole del presidente Mattarella ma ritengo che abbiamo già ceduto troppa sovranità ad enti sovranazionali -aggiunge- : ad esempio quella monetaria e non ha fatto bene alla nostra economia. Ricordo che nel 2008 il Pil Usa e Ue erano uguali, oggi quello statunitense è di circa il 70% superiore a quello europeo. Non credo che molte scelte volte a limitare la sovranità nazionale siano state lungimiranti e questo quadro economico europeo avvalora le mie tesi".

"Il ruolo del Capo dello Stato è quello di garantire la Costituzione e l'unità nazionale. L'espressione di linee e pareri politici spetta al governo e al Parlamento democraticamente eletto e che rappresenta la sovranità del popolo" , conclude il generale.