Carceri: Dori (Avs), 'maggioranza sleale'

Roma, 23 mar. (Adnkronos) - "Esprimo tutto il mio dispiacere per il fatto che gli emendamenti approvati dalla maggioranza abbiano stravolto la ratio di un provvedimento a tutela dei bimbi, che non devono crescere all'interno di strutture detentive. Non troviamo leale il metodo della maggio...

Roma, 23 mar. (Adnkronos) – "Esprimo tutto il mio dispiacere per il fatto che gli emendamenti approvati dalla maggioranza abbiano stravolto la ratio di un provvedimento a tutela dei bimbi, che non devono crescere all'interno di strutture detentive. Non troviamo leale il metodo della maggioranza, che ha di fatto minato alla base la finalità di una norma di assoluta civiltà". Così Devis Dori, capogruppo di AVS in commissione Giustizia.