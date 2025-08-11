Home > Flash news > Carceri: Sensi, 'nota ministero da vergognarsi, cinismo che fa orrore'

Roma, 11 ago (Adnkronos) – "Raramente mi sono vergognato di qualcosa di un governo del mio paese come di questa nota sui suicidi in carcere, diffusa oggi. Mi fa orrore il cinismo, il disprezzo, l’arroganza, la totale mancanza di comprensione e umanità. Sono stato a Rebibbia ieri. Ho trovato più dignità". Lo scrive sui social il senatore del Pd Filippo Sensi.