Carenza di fondi per gli assegni di cura a Napoli

Una situazione insostenibile

Da dicembre, Anna non riceve più l’assegno di cura, un sussidio regionale di 1.200 euro fondamentale per il sostegno di suo figlio Liberato, 16 anni, affetto da encefalopatia e costretto a letto. Questa non è solo la storia di Anna, ma quella di molte famiglie che vivono nella provincia di Napoli, dove la carenza di fondi ha portato a una crisi silenziosa e devastante.

Le famiglie si trovano a dover affrontare non solo le difficoltà quotidiane legate alla cura dei propri cari, ma anche l’assenza di un supporto economico che è diventato indispensabile per la loro sopravvivenza.

Le cause della crisi

Secondo quanto riportato dagli uffici dell’Ambito Territoriale, l’autorità responsabile dell’erogazione degli assegni, la mancanza di fondi è la ragione principale per cui molti sussidi non vengono più erogati. Questa situazione ha creato un clima di incertezza e paura tra le famiglie, che si sentono abbandonate dalle istituzioni. La crisi economica, aggravata dalla pandemia, ha portato a un taglio dei fondi destinati ai servizi sociali, lasciando molte persone vulnerabili senza il supporto di cui hanno bisogno. La mancanza di risorse ha colpito in modo particolare le famiglie con disabili, che già affrontano sfide enormi nella loro vita quotidiana.

Le conseguenze per le famiglie

Le conseguenze di questa crisi sono devastanti. Senza l’assegno di cura, molte famiglie si trovano a dover scegliere tra il pagamento delle bollette e l’acquisto di beni di prima necessità. La situazione è ulteriormente complicata dalla necessità di fornire assistenza continua ai propri cari, che richiede tempo e risorse. Molti genitori si sentono sopraffatti e impotenti, mentre cercano di trovare soluzioni alternative per garantire il benessere dei loro figli. La mancanza di sostegno economico non solo influisce sulla qualità della vita delle famiglie, ma ha anche un impatto significativo sulla loro salute mentale e sul loro benessere generale.

Un appello alle istituzioni

È fondamentale che le istituzioni prendano coscienza di questa situazione e agiscano rapidamente per ripristinare i fondi necessari per gli assegni di cura. Le famiglie non possono continuare a vivere in questa precarietà, e il diritto a un sostegno adeguato deve essere garantito. È tempo di ascoltare le voci di chi vive questa realtà e di lavorare insieme per trovare soluzioni sostenibili che possano alleviare le difficoltà di queste famiglie. Solo così si potrà garantire un futuro migliore per tutti coloro che dipendono da questi sussidi vitali.