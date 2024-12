Affitti aumentati, proteste per la guerra in Palestina: il 2024 degli univers...

Il 2024 è stato un anno importante per l'accademia italiana tra affitti sempre più cari e movimenti studenteschi per la guerra in Palestina.

Il 2024 è stato un anno ad alta tensione per tutto il mondo dell’istruzione universitaria, tra personale docente e non che non tocca nemmeno le 200 mila unità in tutta Italia ed il caro affitti per gli studenti fuorisede che fanno fatica a trovare alloggio.

Università, il 2024 anno teso

Non siamo ancora alla fine del 2024 ma le Università si apprestano a chiudere le aule per le vacanze natalizie. E’ quindi il momento perfetto per tracciarne un bilancio.

Iniziamo a parlare del personale docente che vede 113 mila docenti nel nostro paese 57 e mila addetti non docenti, numeri troppo bassi che andrebbero aumentati ma purtroppo la precarietà la fa da padrone.

Vi sono poi gli studenti, l’anima dell’Università, quest’anno arrivati a 900 mila in tutto lo stivale. Permane il problema legato agli affitti dei fuorisede che sono cresciuti in maniera vertiginosa. A Torino il costo è aumentato del 14% e Milano ha visto rette mensili da 637 euro per singole stanze.

Vi sono anche proteste per lo scontro in Palestina

Non solo il caro affitti a tenere banco in questo 2024 ma anche le proteste dei movimenti studenteschi, per via di quanto accaduto oltreoceano e la guerra in Palestina.

Gli studenti si sono piantonati di fronte agli atenei per protestare contro le scelte accademiche di continuare le collaborazioni con atenei di Tel Aviv.

L’episodio più recente lo scorso venerdì a Torino, quando alcuni studenti hanno tentato di fare irruzione al Politecnico.