Da lunedì 9 settembre torna la carta “Dedicata a te” nella versione 2024. Utilizzata per acquistare beni di prima necessità, ma non solo: ecco tutti i cambiamenti di quest’anno.

Carta “Dedicata a te”: le novità del 2024

Sale di circa 40 euro rispetto allo scorso anno l’importo della carta destinata ai nuclei familiari con reddito Isee che non superano i 15mila euro, utilizzabile per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità, abbonamenti dei mezzi di trasporto pubblico e carburanti.

Per il 2024 il Governo ha deciso di implementare il finanziamento disponibile, passando da 520 a 676 milioni di euro. Questa novità permette di ampliare la platea dei beneficiari, che passa da 1,2 milioni di persone a 1,33 milioni, cioè 130mila italiani in più. Ad aumentare è anche il valore della tessera, che passa da 459 a 500 euro per ciascuna card.

Carta “Dedicata a te”: i cittadini esclusi

Sono esclusi i cittadini che ricevono già qualche altro sussidio da parte dello Stato come sostegno al reddito, come l’Assegno di inclusione o altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà che preveda l’erogazione di un sussidio economico come NASpI, Dis-Coll, indennità di mobilità, cassa integrazione. Non spetta nemmeno a chi riceve già la Carta Acquisti.

Carta “Dedicata a te”: quando e come utilizzarla

C’è una data entro cui fare il primo acquisto, pena la decadenza dal beneficio: è il prossimo 16 dicembre 2024. Inoltre, le somme accreditate ai beneficiari devono essere interamente utilizzate entro e non oltre il 28 febbraio 2025.

Sono stati introdotti nuovi beni alimentari che si potranno acquistare con la social card: prodotti Dop e Igp, ortaggi surgelati prodotti da forno tonno e carne in scatola. Nella lista sono inclusi anche carni di maiale, pollo, manzo, tacchino, capra e coniglio, pesce, ortaggi freschi oppure lavorati, conserve e pelati di pomodori, latte, yogurt, formaggi, uova, olio di semi e olio d’oliva, biscotti, prodotti di panetteria e di pasticceria, farina, pasta, cereali come riso, orzo, farro, mais, avena, malto, legumi, semi, frutta, miele, zucchero, cacao in polvere e cioccolato, acqua, aceto di vino, omogeneizzati e altri alimenti per l’infanzia, oltre a prodotti necessari per l’igiene (come il detersivo).

Esclusi tabacco, alcolici e bevande zuccherate. Non si può dunque utilizzare la carta Dedicata a te per acquistare i pannolini, oppure per i prodotti per l’igiene personale (bagnoschiuma, shampoo), né tantomeno per tovaglioli, piatti e bicchieri, neppure se monouso.

Bisognerà fare attenzione al negozio che si sceglie per la propria spesa poiché non tutti gli esercenti commerciali aderiscono al progetto.