Dal 15 dicembre 2023, parte una nuova forbice di tempo per l'attivazione della carta "Dedicata a te" per le famiglie interessate

A partire dal 15 dicembre 2023, le famiglie precedentemente beneficiarie della Carta Acquisti “Dedicata a Te” hanno una nuova opportunità di attivare la carta.

Carta “Dedicata a Te”: fino a 460 euro per le famiglie

Il governo Meloni aveva fissato una scadenza al 15 settembre 2023 per effettuare almeno un pagamento e ricevere un bonus una tantum di 38,250 euro. Circa 100,000 famiglie aventi diritto non sono riuscite a utilizzare la carta entro tale data, principalmente a causa di ritardi organizzativi.

Le famiglie interessate saranno contattate dai Comuni per attivare la carta presso le Poste, ricevendo complessivamente 460 euro, somma del bonus spesa e del nuovo bonus benzina. Coloro che hanno già attivato la carta riceveranno un bonus benzina di 77,20 euro nei prossimi giorni, da spendere entro il 15 marzo 2024.

Carta “Dedicata a Te”: requisiti per l’attivazione

I requisiti per la Carta “Dedicata a Te” includono un Isee inferiore a 15,000 euro e l’esclusione per chi già riceve altre forme pubbliche di sostegno al reddito. La selezione dei beneficiari è gestita da Inps e Comuni, che contattano direttamente le famiglie selezionate, il nuovo bonus benzina di 77,20 euro è spendibile fino al 15 marzo 2024, e dal 2024 potrebbero essere introdotti sconti presso distributori per i beneficiari della carta acquisti. Un ulteriore stanziamento di 600 milioni di euro è previsto per il prossimo anno, ma le modalità di distribuzione sono ancora da definire.