Casa Bianca: 90 milioni di non vaccinati facciano la loro parte

Roma, 3 ago. (askanews) – Circa 90 milioni di americani che ancora non si sono vaccinati contro il Covid-19 devono fare “la loro parte” e vaccinarsi: lo ha dichiararo Jeff Zients, coordinatore del team della Casa Bianca incaricato della lotta contro il coronavirus nel corso di una conferenza stampa da remoto.

“Ci sono ancora circa 90 milioni di americani idonei che non sono vaccinati. Abbiamo bisogno che facciano la loro parte, che si tirino su le maniche e si facciano vaccinare.

Ogni dose del vaccino è importante”.

“Su indicazione del presidente, il dipartimento della Difesa esamina come e quando aggiungere la vaccinazione contro il Covid-19 nella lista dei vaccini obbligatori per l’esercito”, ha precisato.

“Tutti i dipendenti federali che non attestano o non sono vaccinati dovranno indossare la mascherina non importa dove lavorino, farsi testare una o due volte la settimana, rispettare il distanziamento e in generale non sarà loro permesso viaggiare per lavoro”, ha aggiunto.

Il 2 agosto gli Stati Uniti hanno raggiunto il 70% di adulti con almeno una dose di vaccino, con un mese di ritardo rispetto alla tabella di marcia prefissata dal presidente Biden. I dati del Centro di prevenzione e lotta contro le malattie riferisce che il 60,6% degli adulti e il 49,7% della popolazione totale è vaccinato completamente.