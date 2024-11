Casanova Operapop di Red Canzian sbarca in Cina a dicembre

Casanova Operapop di Red Canzian sbarca in Cina a dicembre

Milano, 13 nov. (askanews) – Per la prima volta una produzione interamente “Made in Italy” raggiunge la Cina con Casanova Operapop di Red Canzian. Dopo due tour di successo nei teatri italiani, lo spettacolo farà il suo debutto nei principali teatri cinesi a dicembre 2024 e gennaio 2025, nelle città di Shanghai e Xiamen.

Protagonista di questo ambizioso progetto è Gian Marco Schiaretti, attore e cantante di fama internazionale, che ha saputo conquistare il pubblico cinese grazie alle sue precedenti esibizioni in teatri e apparizioni televisive. La sua crescente popolarità in Cina ha favorito l’apertura del mercato locale a un’opera interamente italiana, mantenuta nella sua lingua originale, come richiesto dal pubblico cinese, dimostrando un interesse culturale sempre più profondo verso l’Italia e il suo patrimonio artistico.

La tournée è frutto dell’impegno della Retropalco Srl, società italiana che cura la produzione dello spettacolo in collaborazione con Blu Notte Srl, e che si occuperà anche del booking delle date cinesi. L’inclusione di Casanova in questi prestigiosi teatri cinesi rappresenta un’importante apertura culturale per il musical italiano, offrendo nuove opportunità di espansione internazionale. Un viaggio tra storia, musica e cultura.