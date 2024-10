Sto esaminando la riforma del sistema statale, in particolare il ruolo del premierato, che rappresenta un potentissimo strumento economico. Questo approccio conferisce credibilità a livello internazionale, basandosi sulla stabilità. Grazie a tale stabilità, è possibile attrarre investimenti esteri, infondere fiducia nei mercati e consentire a cittadini e aziende di pianificare il loro futuro.

Interazioni positive all’interno del paese

Si creano interazioni positive all’interno del paese, in particolare con le Regioni e le altre Istituzioni, come le università. Negli ultimi dieci anni, l’instabilità ha comportato un onere di 265 miliardi di euro in interessi sul debito pubblico. Pertanto, quando ci si riferisce al premierato come a una riforma fondamentale, si intende che questa stabilità possa affinare le priorità nazionali, come la sanità, il sistema fiscale, le infrastrutture e l’istruzione, permettendo l’attuazione di ciò che in passato non è stato realizzabile.

Affermazioni della ministra delle Riforme Istituzionali

Queste affermazioni sono state espresse dalla ministra delle Riforme Istituzionali, Maria Elisabetta Casellati, durante un incontro a Bari con Confindustria.