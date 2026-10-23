Continua a tenere banco il caso Garlasco. In attesa di sapere se Andrea Sempio, unico indagato per la nuova indagine sull’omicidio di Chiara Poggi, verrò o meno rinviato a giudizio, a “Ore 11” è arrivata una indiscrezione, ovvero quella della presenza del legale dei genitori della 26enne in Questura. Come mai?

Caso Garlasco, il legale dei Poggi in Questura?

Il caso Garlasco continua a essere al centro dell’attenzione mediatica. In attesa di sapere se Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Chiara Poggi, sarà rinviato a giudizio o meno, arriva una notizia direttamente dal programma condotto da Milo Infante, ovvero “Ore 11″. Il giornalista Luca Fazzo ha infatti rivelato di essere andato in Questura per cercare la dottoressa Nanni a fine di capire a che punto si era, gli è stato detto che la dottoressa al momento era occupata.

Circa 15 minuti più tard i è sbucato il legale dei Poggi, Gian Luigi Tizzoni, il quale ha subito detto che non si trovava lì per Garlasco. Il dubbio però è subito venuto, con Fazzo che si è subito domandato il motivo per cui il legale dei Poggi fosse andato in Questura. Ecco le ipotesi.

Caso Garlasco, il legale dei Poggi in Questura: si avvicina la revisione per Alberto Stasi?

Come appena visto, a “Ore 11″ il giornalista Luca Fazzo ha rivelato di aver visto l’avvocato dei genitori di Chiara Poggi in Questura. Ma, cosa ci faceva? Secondo il giornalista il motivo è che se la Nanni avesse preso una decisione circa la revisione del processo ad Alberto Stasi, abbia correttamente ritenuto di avvisare di ciò per primi i genitori di Chiara, al fine che non vengano a saperlo dalla stampa. Può però essere anche stata solo una interlocuzione. Anche Milo Infante ha espresso i suoi dubbi sul motivo. Per ora però il motivo certo non è chiaro.