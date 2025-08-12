Caso Garlasco: domani messa per 18 anni da delitto, genitori 'silenzio per Chiara'**

Milano, 12 ago. (Adnkronos) – Nessun anniversario speciale perché il dolore non conosce tempo. Domani la famiglia di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco (Pavia) il 13 agosto 2007, si ritroverà nel pomeriggio – come ogni anno – nella chiesa cittadina per ricordare la ventiseienne uccisa da Alberto Stasi, l'allora fidanzato condannato con rito abbreviato a 16 anni di carcere.

Una pena che sta per finire per Stasi – è detenuto nel carcere milanese di Bollate in regime di semilibertà – ma non per mamma Rita Preda, per il papà Giuseppe e il fratello Marco Poggi tornati al centro della cronaca negli ultimi mesi quando la Procura di Pavia ha riaperto le indagini sull'omicidio. "Non vogliamo dire niente. Vogliamo solo trascorrere l'anniversario da soli e in silenzio" sono le parole che i familiari affidano all'Adnkronos.

Per il delitto di via Pascoli è stato nuovamente indagato Andrea Sempio in concorso con ignoti o con lo stesso Stasi, il condannato – che si è sempre detto innocente – che per due volte non è riuscito a ottenere la revisione del processo davanti ai giudici della Corte d'Appello di Brescia. Due come le archiviazioni che ha già intascato Sempio. Sul caso è in corso l'incidente probatorio in cui nulla, al momento, è emerso sull'indagato.