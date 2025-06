Caso Garlasco: fonte, su nessuna impronta c'è sangue (2)

(Adnkronos) - Mancano da analizzare ancora quattro fogli di acetato contenenti le impronte repertate nella villetta, ma finora dei trenta para-adesivi esaminati è emerso che tutte le impronte sono negative al sangue. Non è stato possibile completare il test per un blackout che ha allun...

(Adnkronos) – Mancano da analizzare ancora quattro fogli di acetato contenenti le impronte repertate nella villetta, ma finora dei trenta para-adesivi esaminati è emerso che tutte le impronte sono negative al sangue. Non è stato possibile completare il test per un blackout che ha allungato i tempi della seconda giornata di incidente probatorio della nuova inchiesta che vede indagato Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi.

Gli approfondimenti chiesti dalla difesa di Alberto Stasi, condannato in via definitiva per il delitto di quasi 18 anni, sulla traccia 10 (negativa all'Obti test) – l'impronta trovata sulla parte interna della porta d'ingresso e che per la Procura di Pavia dovrebbe dimostrare che l'assassino esce di casa senza lavarsi le mani – saranno eseguiti quando si inizieranno gli accertamenti sul Dna.