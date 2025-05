Caso Garlasco: legali famiglia Poggi, 'solidarietà ad avvocata Sempio, tristi episodi'

Milano, 29 mag. (Adnkronos) - "Manifestiamo la nostra sentita solidarietà per la collega. Purtroppo le vicende mediatiche espongono i protagonisti anche a tristi episodi come quello denunciato dall'avvocata Taccia". Lo dichiarano all'Adnkronos gli avvocati Gian Luigi ...

Milano, 29 mag. (Adnkronos) – "Manifestiamo la nostra sentita solidarietà per la collega. Purtroppo le vicende mediatiche espongono i protagonisti anche a tristi episodi come quello denunciato dall'avvocata Taccia". Lo dichiarano all'Adnkronos gli avvocati Gian Luigi Tizzoni e Francesco Compagna, che rappresentano i genitori e il fratello di Chiara Poggi, in merito alle minacce di morte ricevute dall'avvocata Angela Taccia che difende Andrea Sempio nuovo indagato per l'omicidio di Garlasco del 13 agosto 2007.