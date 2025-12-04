Caso Garlasco: legali Poggi, 'nulla contro Sempio da perizia, uniche prove contro Stasi'

Milano, 4 dic. (Adnkronos) - "Dalla lettura delle conclusioni della perizia svolta con serietà e riserbo dalla Polizia di Stato appendiamo che nulla di nuovo è emerso a carico di Sempio rispetto a quanto già noto. Sono trascorsi ormai oltre nove mesi da quando, con cadenza ...

Milano, 4 dic. (Adnkronos) – "Dalla lettura delle conclusioni della perizia svolta con serietà e riserbo dalla Polizia di Stato appendiamo che nulla di nuovo è emerso a carico di Sempio rispetto a quanto già noto. Sono trascorsi ormai oltre nove mesi da quando, con cadenza quotidiana, la famiglia Poggi viene esposta ad un massacrante gioco mediatico i cui fini non sono noti".

E' il comunicato con cui gli avvocati Gian Luigi Tizzoni e Francesco Compagna, legali della famiglia della vittima Chiara Poggi commentano il deposito della perizia della genetista Denise Albani.

"L'unico dato certo ed infatti trascurato è il rinvenimento di dna del condannato Stasi e di Chiara sui reperti che testimoniano gli ultimi momenti di vita della vittima. Ci auguriamo che tutto venga alla fine valutato con la dovuta attenzione e rispetto che si devono alla sentenza coperta dal giudicato" concludono i legali.