Caso Ramy: procura Milano chiede perizia per ricostruire dinamica incidente (2)

(Adnkronos) – La scelta della Procura di Milano deriva dalle diverse conclusioni offerte dai consulenti – quello del pm che di recente ha integrato la sua relazione, dagli esperti incaricati dagli indagati e quello indicato dalla famiglia di Ramy – che "pervenendo a conclusioni divergenti su diversi profili essenziali del fatto, non consentono di addivenire ad una ricostruzione univoca" di quanto accaduto sull'asfalto, si legge nella richiesta di incidente probatorio.

"La peculiarità e delicatezza della vicenda" impone dunque la necessità di accertare la dinamica dell'impatto con una perizia che se fosse disposta durante il processo ne rallenterebbe lo svolgimento. Inoltre la prova risulta "non rinviabile" dato che dall'esito "potrebbero ricavarsi elementi fondamentali per l'esercizio dell'azione penale" per la morte di Ramy Elgaml, concludono i pm Serafini e Cirigliano.