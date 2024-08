Scoppia il caso che coinvolge il ministro Sangiuliano e riguarda la presunta nomina dell’influencer Maria Rosaria Boccia come sua consigliera.

Caso Sangiuliano-Boccia: i dettagli

“Grazie a Gennaro Sangiuliano per la nomina a Consigliere del Ministro per i Grandi Eventi” ha scritto su Instagram, qualche giorno fa, Maria Rosaria Boccia, presidente della Fashion Week Milano Moda, che ha comunicato pubblicamente il nuovo incarico, ricevendo poi la smentita dal dicastero. Per questo l’opposizione vuole fare chiarezza su quanto accaduto e ha presentato due interrogazioni parlamentari per capire come stanno realmente le cose. Maria Rosaria Boccia non ha mai nascosto sui social la sua conoscenza con il ministro Sangiuliano e altri esponenti del centrodestra. Ha condiviso molte foto con l’ex direttore del Tg2 in diversi luoghi, compresa la Camera dei Deputati. In altre foto appare insieme al ministro Francesco Lollobrigida e con altri parlamentari di Fratelli d’Italia.

Dopo la polemica si è lasciata andare a uno sfogo social. “Sono giorni che ricevo messaggi e telefonate inopportune. Tra me e il Ministro continuano ad esserci ottimi rapporti” ha sottolineato, aggiungendo che il Decreto di nomina a Consigliere è stato firmato. “Una volta ratificata il Ministro, poiché è un incarico fiduciario, può decidere in qualsiasi momento di revocarla e non penso debba interessare nessuno se non i diretti interessati” ha aggiunto. Come riportato da Dagospia e Repubblica, però, dal dicastero si precisa che Boccia non è mai stata nominata Consigliere del Ministro.

Caso Sangiuliano-Boccia, Pd e Italia Viva attaccano: “Il ministro chiarisca la nomina della sua consigliera”

Il Pd e Italia Viva chiedono la verità sulla questione. Il capogruppo democratica nella Commissione Cultura della Camera, Irene Manzi, e il responsabile nazionale Sud del Pd, Marco Sarracino, hanno presentato un’interrogazione parlamentare per sapere se la notizia sia stata formalizzata. Stessa domanda dei senatori di Italia Viva Daniela Sbrollini e Ivan Scalfarotto. “Il curriculum di Maria Rosaria Boccia risulta palesemente carente sia rispetto alle tematiche di interesse del dicastero, sia rispetto all’organizzazione di grandi eventi in generale; del pari, la presenza di Maria Rosaria Boccia accanto al Ministro appare costante anche in occasione di eventi ufficiali, facendo sorgere interrogativi circa il suo ruolo e le sue responsabilità” sono state le loro parole.