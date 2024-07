Ministro della Cultura Sangiuliano fischiato all'evento, ma in Rai i fischi diventano applausi: arriva la replica dell'azienda

Una nuova protesta si è sollevata dopo l’ultimo avvenimento in Rai: durante l’evento a Taormina il ministro Sangiuliano è stato fischiato, ma di tale protesta non c’è traccia nel video in onda sui canali Rai. Arrivata la replica dell’azienda dopo il caso definito una nuova censura.

Ministro Sangiuliano fischiato a Taormina

Il Ministro, invitato a prendere parte al Taormina International Book Festival, è stato travolto da fischi e rumori di vario genere: a testimoniare quanto accaduto, i video dei presenti condivisi sui social, che riprendono anche il tentativo del conduttore Massimiliano Ossini di riportare l’ordine in sala.

Tuttavia, se questa è la realtà di quanto successo nell’evento, nella messa in onda su Rai 1 le cose cambiano.

Il video in onda in Rai

La Rai, nel video mandato in onda, non solo ha rimosso i fischi, ma li ha addirittura sostituiti con copiosi applausi.

L’azienda si ritrova, dunque, a gestire un nuovo caso di accusa di censura: fonti Rai, hanno dichiarato, a Giuseppe Candela de Il Fatto Quotidiano, di non avere alcuna responsabilità.

L’azienda non avrebbe operato alcun taglio, dal momento che il video dell’evento è stato acquistato dall’Associazione Taormina Book Festival.

Sangiuliano fischiato: la replica della Rai

“Non si tratta di una nostra produzione, ma di un programma di acquisto chiuso. All’evento non erano presenti mezzi Rai, c’è solo collaudo tecnico. Rai chiederà spiegazioni sull’accaduto per fare chiarezza”.

Nel frattempo non giungono spiegazioni da parte degli organizzatori, non resta che attendere ulteriori sviluppi sulla vicenda.