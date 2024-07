La decisione ufficiale è arrivata: Serena Bortone sarà sospesa per sei giorni per il caso Scurati. La giornalista ha deciso di impugnare il provvedimento.

Caso Scurati, Serena Bortone sospesa per sei giorni: impugnerà il provvedimento

Serena Bortone sarà sospesa per sei giorni per il caso Scurati. Secondo quanto si è appreso, sarebbe questa la sanzione della Rai nei confronti della conduttrice. La giornalista ha annunciato tramite il suo legale che impugnerà il provvedimento. L’avvocato ritiene che non sussistano i presupposti per la sanzione. Durante una conferenza stampa, lo scorso 6 maggio, Serena Bortone aveva spiegato di non aver ricevuto una spiegazione plausibile del motivo per cui era stato annullato il contratto dello scrittore.

Poi al Salone del Libro di Torino aveva sottolineato di essere serena perché aveva detto la verità. La partecipazione dello scrittore era stata annullata perché, secondo l’azienda, era in corso una promozione della sua ultima graphic novel. Una circostanza smentita da Feltrinelli. Di fronte al rifiuto dello scrittore di partecipare al programma con le nuove condizioni, la conduttrice aveva deciso di leggere lo stesso il suo testo. L’amministratore delegato Roberto Sergio aveva inviato alla conduttrice un messaggio sottolineando che non c’erano impedimenti rispetto alla lettura durante la trasmissione.

Serena Bortone sospesa: i saluti della conduttrice

Solo pochi giorni fa la conduttrice aveva ringraziato tutti. “Sono stata onorata di lavorare con voi in questa nostra grande azienda di servizio pubblico” aveva dichiarato, per poi salutare il pubblico di Rai3. La conduttrice ha chiuso il 16 giugno l’ultima puntata della stagione del programma “Che Sarà…“. Secondo alcuni le sue parole potrebbero essere un addio all’azienda, ma non ci sono state conferme. “Serena Bortone doveva essere licenziata per quello che ha fatto e non è stata licenziata. Non è stata punita” ha dichiarato Roberto Sergio.