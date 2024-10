Catania, agenti di polizia colpiti e malmenati dopo aver emesso una contravvenzione.

In pieno centro a Catania, si è verificata una scena da far west. Due uomini hanno inizialmente minacciato e offeso, per poi aggredire e colpire due vigili intenti a compilare una multa. La peggio l’ha avuta una delle agenti, colpita con un pugno al volto. I due aggressori non si sono fermati qui, ma hanno anche preso di mira chi stava registrando la scena, oltre a gestori e clienti di un bar nelle vicinanze. Il tutto è accaduto in piazza Sebastiano Addamo, a breve distanza dal duomo. Fortunatamente, l’arrivo della polizia ha impedito che la situazione degenerasse ulteriormente.

Aggressione ai vigili

Due uomini hanno aggredito e colpito due vigili intenti a compilare una multa. Una delle agenti è stata colpita con un pugno al volto.

Attacco ai testimoni

I due aggressori hanno preso di mira chi stava registrando la scena e hanno minacciato gestori e clienti di un bar nelle vicinanze.

Luogo dell’incidente

L’incidente è avvenuto in piazza Sebastiano Addamo, a breve distanza dal duomo di Catania.

Intervento della polizia

Fortunatamente, l’arrivo della polizia ha impedito che la situazione degenerasse ulteriormente.