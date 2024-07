Cdp: opposizioni chiedono informativa alla Camera su quote rosa nel Cda

Roma, 9 lug (Adnkronos) – I gruppi parlamentari del M5s, Pd, Iv e Azione hanno chiesto in aula alla Camera una informativa urgente del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti sul nuovo Cda di Cassa depositi e prestiti e il rispetto delle quote rosa. "È inconcepibile che questa maggioranza di governo, la prima guidata da una donna, sia incapace di identificare sei donne in totale da inserire nei due Cda", ha detto Gianmauro dell'Olio (M5s) avanzando la richiesta cui si sono associate Silvia Roggiani (pd), Maria Elena Boschi (Iv) e Elena Bonetti (Az).