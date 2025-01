La giornalista italiana è in prigione a Teheran dal 19 dicembre. La vicenda è intrecciata con l’arresto in Italia dell’ingegnere iraniano Mohammad Abedini. Silenzio stampa richiesto dalla famiglia. Polemiche per l’uscita di Salis

La giornalista italiana Cecilia Sala, 29 anni, è detenuta dal 19 dicembre nel carcere di Evin, a Teheran, in condizioni definite drammatiche: senza materasso, coperte adeguate e con una luce al neon accesa 24 ore su 24. La reporter si trovava in Iran con un regolare visto per realizzare interviste per il suo podcast, ma è stata arrestata poco prima del suo rientro in Italia.

Al centro della vicenda si intreccia la detenzione in Italia dell’ingegnere iraniano Mohammad Abedini, arrestato il 16 dicembre a Malpensa su richiesta degli Stati Uniti, che ne chiedono l’estradizione per presunte attività legate ai droni.

Cecilia Sala detenuta a Teheran, diplomazia in azione

L’ambasciatrice italiana in Iran, Paola Amadei, è stata convocata dal ministero degli Esteri iraniano per protestare contro l’arresto di Abedini, definito “arbitrario e illegale”. Teheran ha chiesto all’Italia di respingere la politica statunitense e di rilasciare l’ingegnere per non compromettere i rapporti bilaterali.

Dall’altro lato, il governo italiano insiste per il rilascio immediato di Cecilia Sala, chiedendo anche un miglioramento delle sue condizioni carcerarie. Tuttavia, le trattative sono rese difficili dalla strategia di “carte coperte” adottata dall’Iran e dalle pressioni provenienti da più fronti, inclusi gli Stati Uniti.

I genitori di Cecilia Sala, in accordo con il governo italiano, hanno diffuso una nota ufficiale in cui chiedono il silenzio stampa: «La situazione è complicata e molto preoccupante. Crediamo che il dibattito mediatico rischi di complicare le trattative e di allungare i tempi per una soluzione». La madre, Elisabetta Vernoni, ha espresso forte preoccupazione per le condizioni di detenzione della figlia e per il suo stato psicologico.

Ipotesi scambio con Mohammad Abedini

Secondo fonti diplomatiche, Teheran avrebbe proposto uno scambio di prigionieri: Cecilia Sala contro Mohammad Abedini. Tuttavia, questa soluzione si scontra con la richiesta degli Stati Uniti di estradare l’ingegnere, rendendo la vicenda una complessa partita a tre tra Italia, Iran e USA.

Mentre il governo italiano prosegue le trattative, le reazioni politiche sono contrastanti. Alcuni parlamentari, come Massimiliano Salini di Forza Italia, hanno criticato la gestione iniziale della vicenda, evidenziando la lentezza nelle risposte diplomatiche.

Dall’opposizione, esponenti come Alessandra Maiorino (M5S) si sono detti fiduciosi nel lavoro della diplomazia, ma hanno chiesto maggiore trasparenza.

La vicenda di Cecilia Sala e Mohammad Abedini rappresenta una delicata crisi diplomatica, con implicazioni che coinvolgono Italia, Iran e Stati Uniti. Il governo italiano si trova a mediare tra pressioni internazionali e la necessità di riportare Cecilia a casa, mentre la famiglia invita a evitare clamori mediatici per non ostacolare le trattative.

Cecilia Sala – Ilaria Salis, polemiche e differenze

Nella vicenda si è inserita anche l’uscita (improvvida) di Roberto Salis, padre dell’europarlamentare Ilaria Salis, che ha sollevato diverse riflessioni. Salis ha criticato pubblicamente la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per non averlo mai contattato, dopo che la politica italiana ha ricevuto e agito per il rimpatrio di altre persone coinvolte in situazioni complesse.

In particolare, Salis ha paragonato il trattamento ricevuto dalla giornalista Cecilia Sala, arrestata in Ungheria per motivi politici, e Chico Forti, con quello riservato a sua figlia Ilaria, che fu detenuta in una prigione ungherese prima di essere rimpatriata grazie all’intelligence italiana. In generale, l’uscita di Salis è stata interpretata da molti come un tentativo di attirare attenzione, purtroppo a scapito di una valutazione obiettiva delle azioni intraprese dal governo italiano.

Differenza tra i casi Sala – Salis

Ilaria Salis e Cecilia Sala sono coinvolte in contesti completamente diversi. Mentre la prima è stata arrestata in Ungheria con accuse di violenza, la seconda è stata trattenuta senza colpa apparente, accusata di aver svolto il proprio mestiere di giornalista. Il confronto tra le due situazioni appare quindi problematico.

La diplomazia di Meloni

Il rimpatrio di Ilaria Salis è stato reso possibile grazie alle relazioni diplomatiche e personali di Giorgia Meloni con il presidente ungherese Viktor Orbán, un dettaglio che Roberto Salis sembra ignorare o minimizzare nel suo attacco alla presidente del Consiglio.

Chico Forti, chi è e cosa è successo

Salis ha anche criticato l’attenzione riservata a Chico Forti, condannato a lungo per un omicidio su cui persiste un alone di mistero. Questo attacco è stato percepito da molti come poco rispettoso nei confronti di una persona che ha scontato venti anni di carcere.

Successivamente, sia Roberto Salis che sua figlia Ilaria hanno utilizzato i social media per esprimere la loro solidarietà a Cecilia Sala, facendo parallelismi tra la sua detenzione e le esperienze personali di prigionia vissute da loro. Ilaria Salis, in particolare, ha enfatizzato la lotta per la libertà dei giornalisti e la sua solidarietà al movimento sociale “Donna, Vita, Libertà”.