Su indicazione del Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani, il Segretario Generale Riccardo Guariglia ha convocato oggi, alle 12:00, alla Farnesina l’ambasciatore iraniano, Mohammad Reza Sabouri, per discutere del caso di Cecilia Sala, detenuta nel carcere di Evin dal 19 dicembre. Nel frattempo, è stato convocato dalla premier Meloni un vertice urgente che si terrà questo pomeriggio a Palazzo Chigi.

Il caso della giornalista detenuta in Iran dal 19 dicembre sarà al centro di un vertice questo pomeriggio a Palazzo Chigi, a cui parteciperanno il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il ministro degli Esteri Antonio Tajani, il ministro della Giustizia Carlo Nordio, il Sottosegretario alla Presidenza Alfredo Mantovano e i Servizi di intelligence. Tuttavia, non si esclude anche il coinvolgimento delle opposizione, fanno sapere all’Ansa fonti di governo.

“Nessuno di noi vuole far mancare il proprio sostegno al Governo perché davanti all’arresto illegittimo di una cittadina italiana, a maggior ragione se giornalista, non c’è maggioranza e non c’è opposizione“, dichiara Matteo Renzi.