Un annuncio speciale sui social

Cecilia Zagarrigo, nota per la sua partecipazione a Uomini e Donne, ha recentemente condiviso una notizia che ha fatto gioire i suoi fan: è in attesa del suo secondo figlio. L’ex corteggiatrice ha scelto un modo originale e divertente per annunciare la gravidanza, utilizzando il suo profilo Instagram per coinvolgere i follower in un video che ha suscitato emozioni e sorrisi.

Il video che ha conquistato i cuori

Nel filmato, Cecilia appare inizialmente in compagnia di un’amica, con la quale discute di un misterioso odore che si rivela essere quello della pizza. La scena si sposta in un bar, dove la Zagarrigo rifiuta un caffè, optando invece per una brioche. Questo momento di leggerezza si trasforma in un crescendo di indizi, culminando in un incontro con un’altra amica, durante il quale Cecilia esprime di avere giramenti di testa, un chiaro segnale della sua dolce attesa.

La dolce rivelazione

Il clou del video arriva quando Cecilia, tornata a casa, mostra il suo pancino in crescita. La piccola Mia, la sua prima figlia, corre verso di lei e tocca la pancia con affetto, mentre il compagno Moreno Casamassima si unisce a loro in un abbraccio carico di felicità. Con un tono sincero e ironico, Cecilia ha confessato di aver atteso a lungo per rivelare questo segreto, descrivendo le sfide della gravidanza, come nausee e cambiamenti di gusto, ma anche la gioia di allargare la famiglia.

Un desiderio di famiglia

La Zagarrigo ha sempre espresso il desiderio di dare a Mia un fratellino o una sorellina, e ora questo sogno sta per realizzarsi. In passato, aveva accennato alla sua voglia di vivere una seconda gravidanza, ma il compagno Moreno non sembrava inizialmente d’accordo. Tuttavia, nel corso dei mesi, entrambi hanno trovato un’intesa e hanno deciso di accogliere un nuovo membro nella loro famiglia. Inoltre, Cecilia attende con trepidazione anche una proposta di matrimonio, un passo che potrebbe arrivare presto, visto il loro amore crescente.