Un’importante celebrazione a Roma

Il 173° anniversario della fondazione della Polizia italiana è stato celebrato con una cerimonia solenne in piazza del Popolo a Roma. Presenti all’evento il presidente del Senato, Ignazio La Russa, e il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, che hanno espresso il loro profondo riconoscimento per il lavoro svolto dalle forze dell’ordine. La cerimonia ha visto anche la partecipazione della premier Giorgia Meloni, del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e del capo della Polizia Vittorio Pisani, sottolineando l’importanza di questo evento per la nazione.

Riconoscimenti e gratitudine

Durante il suo intervento, La Russa ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento a tutte le donne e gli uomini della Polizia, che ogni giorno operano con professionalità e coraggio per garantire la sicurezza dei cittadini. “Desidero rivolgere la mia sincera gratitudine – ha affermato – a coloro che hanno sacrificato la vita nel compiere il proprio dovere, giunga il più profondo e deferente omaggio mio personale e del Senato della Repubblica”. Queste parole hanno risuonato forti, evidenziando il sacrificio e l’impegno degli agenti nel mantenere l’ordine pubblico.

Il tema dell’anniversario: ‘Esserci sempre’

Il tema scelto per questa ricorrenza, ‘Esserci sempre’, rappresenta perfettamente l’impegno costante della Polizia nel proteggere i cittadini e il territorio. Fontana ha aggiunto un “sentito ringraziamento agli uomini e alle donne che, ogni giorno, con professionalità e coraggio, sono impegnati a tutelare la sicurezza dei cittadini e dell’intero Paese”. Un pensiero speciale è stato dedicato a coloro che hanno perso la vita in servizio, a cui va la nostra infinita riconoscenza. Questo anniversario non è solo una celebrazione, ma un momento di riflessione sull’importanza della sicurezza e del ruolo fondamentale che la Polizia svolge nella società.