Celebrazioni del 173° anniversario della Polizia di Stato

Un anniversario di gratitudine e riconoscimento

Il 173° anniversario di fondazione della Polizia di Stato rappresenta un’importante occasione per rinnovare la gratitudine della Repubblica verso tutti gli appartenenti al Corpo. Con un impegno costante e una dedizione ineguagliabile, le donne e gli uomini della Polizia garantiscono la sicurezza della comunità nazionale, operando con professionalità, umanità e competenza. La loro azione è un presidio fondamentale dei valori costituzionali e un esempio di servizio generoso verso i cittadini.

Radici storiche e valori fondamentali

Questo anniversario non è solo una celebrazione, ma anche un momento di riflessione sul coraggio e il sacrificio di coloro che, anche a costo della vita, hanno scelto di difendere la libertà e il rispetto della persona umana. La lotta di Liberazione dal nazifascismo ha gettato le basi per un impegno che oggi continua a manifestarsi nella lotta contro la criminalità e nella promozione della coesione sociale. La Repubblica, in segno di riconoscenza, ha conferito alla Bandiera del Corpo la Medaglia d’oro al Merito civile, un onore che sottolinea l’importanza del loro operato.

Le sfide contemporanee della Polizia di Stato

Nel contesto attuale, la Polizia di Stato si trova ad affrontare sfide sempre più complesse e inedite. La gestione dell’ordine pubblico, la prevenzione dei rischi terroristici e la cooperazione internazionale sono solo alcune delle aree in cui gli agenti sono chiamati a operare. La rete delle Questure e dei Commissariati, insieme agli Uffici centrali e ai Reparti speciali, gioca un ruolo cruciale nel garantire la legalità e la solidarietà, affrontando comportamenti illegali e violenti con determinazione e coraggio.

Un pensiero ai caduti e ai feriti in servizio

In un momento di celebrazione, è fondamentale non dimenticare i sacrifici e i lutti che accompagnano la missione della Polizia. Le famiglie dei caduti meritano la nostra più intensa vicinanza, così come i poliziotti che, nell’adempimento del loro dovere, hanno subito ferite. Il messaggio del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, sottolinea l’importanza di riconoscere il valore di tutti coloro che indossano con onore la divisa della Polizia di Stato, augurando loro una buona Festa e un futuro di sicurezza e serenità per la comunità nazionale.