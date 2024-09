Celebrità della televisione come Simona Ventura e Mara Venier rendono omaggio a Luca Giurato.

Nel suo cammino nel mondo televisivo della Rai, Luca Giurato ha collaborato con figure prominenti come Mara Venier, Simona Ventura ed Eleonora Daniele. Quest'ultima, che ha lavorato a stretto contatto con Giurato in molte edizioni di UnoMattina, ha dedicato a lui un tributo su Instagram, esprimendo la sua profonda stima e affetto e sottolineando l'importanza del loro legame di lavoro. Anche Antonella Clerici e Simona Ventura hanno ricordato affettuosamente Giurato, celebrando la sua ironia e il suo contributo alla televisione italiana.

Nel corso della sua lunga carriera televisiva in Rai, Luca Giurato ha avuto l’opportunità di collaborare con numerose celebrità del piccolo schermo, tra cui Mara Venier (che lo ha commemorato durante il Tg1) e Simona Ventura, e fino a Eleonora Daniele. Quest’ultima, che ha lavorato a stretto contatto con Giurato presentando molte edizioni di UnoMattina, ha dedicato un ricordo su Instagram: “Tanta vita condivisa. Diverse albe passate insieme a UnoMattina, in inverni rigorosi tu eri colui che riscaldava sempre lo studio con il tuo sorriso e battute argute. Mi hai fatto vedere le cose da una prospettiva diversa, sei stato mai stato banale. Sarai sempre il mio Luca”. Durante un’intervista a FanPage, ha detto: “Avevo cercato di fare un’intervista con lui, ma aveva smesso perché si era ritirato nella sua vita personale. Sono veramente sconvolta. […] Quello che faceva, lo faceva con tal naturalezza. Non perdendo mai credibilità, anche nei suoi momenti di distrazione. Le sue interviste erano stupende. Condivideva con me l’ambiente lavorativo, pur essendo io molto più giovane. Siamo diventati molto protettivi l’uno dell’altro, cosa rara quando si lavora in coppia. Il nostro legame era stimolante, rassicurante, familiare. Da parte sua c’era sempre il desiderio di farmi vedere il lato positivo delle cose, mentre io sentivo un forte senso di protezione nei suoi confronti”. Oltre a Eleonora Daniele, anche Antonella Clerici ha commemorato Giurato durante UnoMattina (“Ciao Luca, che risate ci siamo fatti”), così come Simona Ventura che ne ha tessuto le lodi durante la sua partecipazione a L’Isola dei Famosi.

Luca, come potrei mai dimenticare tutti i momenti meravigliosi che abbiamo condiviso? Sei stato il magnifico visir del piccolo schermo, sempre portando con te il tuo noto ironico e rilassato. Sei rimarrà sempre nei nostri cuori! 🌹 #LucaGiurato