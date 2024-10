Cellulite persistente: gli alimenti per combatterla

La cellulite è un inestetismo cutaneo persistente, che non può essere eliminato del tutto, ma che può, comunque, essere arginato facendo attenzione alla propria alimentazione e all’esercizio fisico. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, da che cosa dipende la cellulite e come combatterla con i rimedi naturali.

Cellulite persistente

La cellulite è un inestetismo cutaneo che, in alcune donne, può diventare persistente a causa della cattiva circolazione sanguigna, una dieta sbilanciata, vita sedentaria, fattori ormonali e molto altro ancora. Questo problema, che si concentra, soprattutto, sui fianchi, l’addome, i glutei, le cosce e, in alcune donne, anche sulle braccia, non può essere eliminato del tutto. Tuttavia, un’alimentazione sana e bilanciata, un esercizio fisico regolare e, in generale, uno stile di vita sano, possono migliorare l’aspetto sia della cellulite che della pelle.

I fattori che determinano la cellulite sono numerosi e, nella stessa persona, possono verificarsi tutti insieme, oppure, singolarmente. Una donna che mangia male, si muove poco, fuma e, in generale, non segue uno stile di vita sano, rispetto ad una donna più sensibile nei confronti di questi aspetti, ha più possibilità di sviluppare una cellulite persistente.

Cellulite persistente: come combatterla a tavola

Fortunatamente, rispetto al passato, al giorno d’oggi, siamo molto più informati e sappiamo che, oltre a ricorrere a trattamenti specifici di bellezza, possiamo arginare la cellulite con un’alimentazione sana e bilanciata.

Si consiglia di consumare regolarmente frutta e verdura, ricche di fibre, vitamine e sali minerali che facilitano il movimento intestinale, assicurano all’organismo i giusti livelli di idratazione e migliorano la circolazione sanguigna.

Consumate con regolarità le proteine, ma non eccedete, soprattutto, per quel che riguarda la carne bianca e soprattutto quella rossa. Consumate regolarmente le uova e limitate il consumo dei latticini. Le proteine svolgono un ruolo molto importante nello sviluppo della massa muscolare, migliorano la circolazione sanguigna, riducono l’infiammazione e favoriscono il corretto funzionamento del metabolismo.

Eliminate dalla vostra dieta gli alimenti processati, che sono ricchi sia di zucchero che di salute. Questo discorso vale per tutte le bevande, incluse quelle alcoliche che hanno percentuali elevatissime di zucchero.

Ricordate di bere almeno due litri di acqua al giorno e, ovviamente, fate tanto movimento!

