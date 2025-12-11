Celta Vigo vs Bologna: Orario e Guida alla Visione della Partita

Il Bologna si prepara a una sfida importante in Europa League, affrontando il Celta Vigo in una trasferta che promette emozioni e tensione. I rossoblù, guidati da Vincenzo Italiano, cercano di capitalizzare il buon stato di forma mostrato nell’ultimo pareggio contro la Lazio, puntando a conquistare tre punti vitali per la loro classifica.

Attualmente, il Bologna si trova in una situazione delicata, con 8 punti in classifica e al 18° posto, mentre il Celta Vigo occupa il decimo posto con 9 punti.

Le squadre sono molto vicine in termini di punteggio, il che rende ogni punto in palio estremamente significativo. La partita si svolgerà stasera alle 21:00 allo stadio Balaidos, un terreno di gioco noto per il suo ambiente caldo e appassionato.

I fatti

Il tecnico Vincenzo Italiano ha espresso la sua fiducia sulla preparazione della squadra. “Il Celta Vigo è uno degli avversari più forti che affronteremo quest’anno, insieme all’Aston Villa. Nonostante il poco tempo a disposizione per studiarli in dettaglio, ho incoraggiato i miei giocatori a godere di questo privilegio di giocare ogni tre giorni”, ha dichiarato. Questa mentalità positiva è fondamentale per affrontare al meglio la sfida di stasera.

Il Celta Vigo: storia e attuale forma

Il Celta Vigo, fondato nel 1915, ha una storia ricca e affascinante. Creata per rappresentare l’intera Galizia, la squadra è emersa come una delle principali forze del calcio spagnolo. Negli ultimi anni, il club ha vissuto alti e bassi, ma ha sempre mantenuto una presenza costante nella Liga e nelle competizioni europee. Attualmente, il Celta ha una buona forma, con tre vittorie consecutive in Europa League, che testimoniano la loro competitività.

Strategie di gioco e formazioni attese

Per questa partita, il Bologna deve affrontare diverse assenze nel reparto difensivo, con Vitik e Casale infortunati. Di conseguenza, il tecnico dovrà fare affidamento su una coppia di centrali formata da Heggem e Lucumi. A supporto di Ravaglia, il Bologna potrebbe schierare una difesa a quattro, con Holm e Miranda sugli esterni.

Le probabili scelte di Italiano

In mezzo al campo, la combinazione di Ferguson e uno tra Moro e Pobega sarà fondamentale per il gioco del Bologna. In attacco, la competizione è serrata, con Odgaard che sembra favorito per il ruolo di punta, supportato da Dallinga e uno tra Cambiaghi e Orsolini. Ogni decisione potrebbe rivelarsi cruciale per il risultato finale.

La partita di stasera rappresenta un’opportunità imperdibile per il Bologna di migliorare la propria posizione in classifica e di dimostrare il proprio valore sul palcoscenico europeo. Con la giusta mentalità e determinazione, i rossoblù possono aspirare a un risultato positivo contro un avversario di rilievo come il Celta Vigo.