Centrodestra: incontro Berlusconi-Salvini tra riforme e futuro coalizione**

Roma, 20 giu. (Adnkronos) – Matteo Salvini incontra Silvio Berlusconi, ad Arcore: è anche l’occasione per fare il punto sulle riforme. Salvini parlerà a Berlusconi anche della necessità di togliere l’obbligo di mascherina all’aperto, richiesta che il leader della Lega ha evidenziato pochi giorni fa al Presidente del Consiglio Mario Draghi.

I due leader si confronteranno anche sul futuro del centrodestra: per Salvini non si può immaginare una fusione a freddo tra partiti, ma ribadirà che il primo passo da fare sarà quello della federazione per rendere ancora più efficace l’azione del centrodestra al governo.