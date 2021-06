Centrodestra: Napoli, 'nessuno spazio per Partito repubblicano modello Usa'

Roma, 13 giu. (Adnkronos) – "La tenacia con cui l’ex presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, insiste per la costruzione di un partito unico di centrodestra con chi in Italia è alleato delle forze antieuropeiste di Francia, Germania, Ungheria e Polonia contiene ragioni insondabili al comune buon senso.

Sognare poi un Partito repubblicano americano da trasferire in Italia è qualcosa di fuori contesto. Poi, il partito di Trump o di Bush, un partito dell’establishment o quello che dà l’assalto al Campidoglio? Un Partito repubblicano con le forze moderate ridotte al lumicino, sarebbe una grave sconfitta per la storia liberale ed europeista dell’Italia". Lo afferma Osvaldo Napoli, deputato di Coraggio Italia.

"Tajani -aggiunge- sogna che due pere più due mele diano come risultato 4 arance.

È quello che non è accaduto con il Pdl e che mai accadrà quando si confondono radici e storie politiche nate diverse e spinte a unirsi in un’identità nuova. No, prevarrà l’identità del partito più forte. Con l’ex presidente del Parlamento europeo che rischia di trovarsi in compagnia di Le Pen e l’Afd. E il sogno diventerebbe un incubo".