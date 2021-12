Roma, 9 dic (Adnkronos) – "Il campo largo è già esistito nel collegio dove sono stato eletto, a Siena. E' una fatica quotidiana, credo sia una vicenda che non trova soluzione immediatamente. Non è mia ambizione mettermi a definire oggi tutto e subito il campo largo, ma per me i contenuti vengono prima della geografia".

Lo ha detto Enrico Letta a CorriereTv.