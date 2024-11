Cerca di una donna scomparsa a Toronto: appello della polizia

La polizia di Toronto è in cerca di una donna di 33 anni scomparsa nel sud di Etobicoke.

La scomparsa di Sarah

La polizia di Toronto ha avviato una ricerca per una donna di 33 anni, identificata come Sarah, che è stata vista l’ultima volta nella mattina di lunedì nella zona di Park Lawn e Berry Roads, nel sud di Etobicoke. Le autorità sono particolarmente preoccupate per la sua sicurezza e hanno esortato chiunque abbia informazioni a farsi avanti.

Descrizione della donna scomparsa

Sarah è descritta come una donna di circa 1,52 metri di altezza, con una corporatura robusta e lunghi capelli neri e lisci. Al momento della scomparsa, indossava un cappotto invernale blu, una maglietta a maniche lunghe blu da jogging, stivali invernali neri e gioielli dorati, tra cui bracciali e catene. La sua descrizione dettagliata è stata diffusa per facilitare le ricerche e raccogliere eventuali segnalazioni.

Attività della polizia e appello alla comunità

In risposta alla scomparsa, la polizia ha istituito un centro di comando su Old Mill Road, dove gli agenti stanno coordinando le operazioni di ricerca. La comunità è invitata a collaborare attivamente, fornendo qualsiasi informazione utile che possa condurre al ritrovamento di Sarah. Le autorità hanno sottolineato l’importanza della collaborazione dei cittadini in situazioni di questo tipo, dove ogni dettaglio può rivelarsi cruciale.

Come contattare la polizia

Chiunque abbia visto Sarah o abbia informazioni sulla sua scomparsa è pregato di contattare immediatamente la polizia di Toronto. Le segnalazioni possono essere fatte anche in forma anonima, garantendo la riservatezza di chi fornisce informazioni. La comunità è invitata a rimanere vigile e a segnalare qualsiasi avvistamento o informazione utile.