Cerimonia di creazione di nuovi cardinali in Vaticano

Papa Francesco accoglie 21 nuovi cardinali, un momento di grande significato per la Chiesa.

Un evento significativo per la Chiesa cattolica

Oggi, nella maestosa Basilica di San Pietro, si è svolta una cerimonia di grande importanza per la Chiesa cattolica: il Concistoro ordinario pubblico per la creazione di 21 nuovi cardinali. Questo evento, che ha visto la partecipazione di 20 cardinali elettori e un ultraottantenne, rappresenta un momento cruciale per il rinnovamento e la vitalità del Collegio cardinalizio. La cerimonia è stata presieduta da Papa Francesco, il quale ha impartito la berretta cardinalizia e ha assegnato i titoli ecclesiastici ai nuovi porporati.

I nuovi cardinali e il loro significato

Tra i nuovi cardinali, cinque sono italiani, tra cui spicca Angelo Acerbi, nunzio apostolico e l’unico non elettore. Gli altri nuovi membri del Collegio provengono da diverse parti del mondo, inclusi paesi come Argentina, Ecuador, Filippine e Serbia. Questa diversità riflette l’impegno della Chiesa a rappresentare le varie culture e realtà ecclesiali globali. La presenza di cardinali provenienti da continenti diversi sottolinea l’universalità della missione della Chiesa e la sua capacità di rispondere alle sfide contemporanee.

Il rito e l’omelia di Papa Francesco

La celebrazione è iniziata con un indirizzo di omaggio da parte di Angelo Acerbi, il quale ha espresso gratitudine al Papa a nome di tutti i nuovi cardinali. Successivamente, Papa Francesco ha pronunciato un’omelia ispirata da un brano del Vangelo secondo Marco, evidenziando l’importanza del servizio e della dedizione nella vita ecclesiale. La formula di creazione è stata letta con solennità, proclamando i nomi dei nuovi cardinali e il loro ordine presbiterale o diaconale. Questo rito non è solo un riconoscimento, ma un invito a vivere una vita di servizio e di fede.

Il significato della berretta e dell’anello cardinalizio

Durante la cerimonia, i nuovi cardinali hanno professato la loro fede e hanno giurato fedeltà a Papa Francesco e ai suoi successori. Il momento culminante è stato l’imposizione della berretta cardinalizia e la consegna dell’anello, simboli di dignità e responsabilità. Ogni cardinale ha ricevuto anche una chiesa di Roma, un segno tangibile della loro partecipazione alla sollecitudine pastorale del Papa nella città eterna. Questo gesto rappresenta un legame profondo tra il Papa e i suoi cardinali, sottolineando l’importanza della comunione ecclesiale.

Un abbraccio di pace e un futuro di speranza

Al termine della cerimonia, Papa Francesco ha scambiato un abbraccio di pace con ciascuno dei nuovi cardinali, un gesto che simboleggia l’unità e la fraternità all’interno della Chiesa. Questo evento non solo segna l’ingresso di nuovi membri nel Collegio cardinalizio, ma rappresenta anche un rinnovato impegno per affrontare le sfide del mondo contemporaneo. Con la creazione di questi nuovi cardinali, la Chiesa si prepara a un futuro di speranza, guidata dalla saggezza e dalla visione del Santo Padre.