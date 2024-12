Un momento di memoria e rispetto

Oggi, nel Tempio Ossario di San Nicolò a Udine, si è svolta una cerimonia toccante per onorare le spoglie di due militari italiani, il fante Michele Pisetta e il geniere Giuseppe Pietro Mavero, caduti nel 1943 nella regione di Vukovar, in Croazia. Questo evento non solo segna un momento di commemorazione, ma rappresenta anche un’importante occasione per riflettere sul sacrificio di coloro che hanno servito il Paese.

La cerimonia e i partecipanti

Ad accogliere le spoglie dei caduti, un gruppo di autorità militari e civili, tra cui il generale C.A. dei Carabinieri Andrea Rispoli e il generale di brigata Nicola Mandolesi, comandante della brigata “Pozzuolo del Friuli”. La presenza della professoressa Paola Carnielli Del Din, Medaglia d’Oro al Valor Militare, ha ulteriormente sottolineato l’importanza dell’evento. La cerimonia è stata accompagnata dalle note della musica d’ordinanza della brigata “Julia”, creando un’atmosfera solenne e rispettosa.

Il significato della tumulazione

La tumulazione delle spoglie nel Tempio Ossario rappresenta un atto di riconoscimento e rispetto per il sacrificio dei militari italiani. È un gesto che va oltre la semplice commemorazione, poiché ricorda a tutti noi l’importanza della memoria storica e del rispetto per coloro che hanno dato la vita per la patria. La cerimonia si è conclusa con un picchetto del 14/o Reparto comando e supporti tattici alpini che ha reso gli onori militari, un gesto simbolico che evidenzia il legame tra le generazioni passate e quelle presenti.