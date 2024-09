Cerimonia funebre a Verona per una madre e suo figlio a seguito di un caso di omicidio-suicidio.

Mercoledì prossimo, il 2 ottobre, si terranno le esequie di Alessandra Spiazzi e suo figlio Andrea Feltre. I due hanno perso la vita in un tragico episodio familiare a Vago di Lavagno, Verona, il 20 settembre scorso, quando la donna, all’età di 58 anni, ha sparato al figlio alla nuca e poi si è suicidata. Il quindicenne è morto lunedì scorso all’ospedale Confortini di Verona dopo che i dottori avevano confermato la morte cerebrale. L’ultimo omaggio a madre e figlio avverrà alle ore 16 presso la chiesa parrocchiale di Vago di Lavagno. Dopo l’effettuazione dell’autopsia, la magistratura ha concesso l’approvazione per l’effettuazione delle esequie ieri. In segno di rispetto per i defunti, il sindaco di Lavagno, Matteo Vanzan, ha annunciato un giorno di lutto cittadino per la data del funerale.